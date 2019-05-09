آيتن عامر تكشف حقيقة ضربها لـ “قمر” بالقلم”

نفت الفنانة آيتن عامر خبر ضربها للفنانة اللبنانية قمر بالقلم، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم :حصل خير”، وأكدت أن كل هذه الأقاويل عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.

حيث أوضحت “عامر” خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنه خلال تصوير الفيلم تعثرت قمر في بعض الجمل، وطالب السبكي آيتن أن تعلمها كيف تقول هذه الجملة.

وأضافت آيتن عامر أنها حاولت تعليم قمر كيف تنطق الجملة، وبعد الانتهاء والبدء في التصوير تلعثمت قمر ثانية، مما أثار غضبها وذهبت إلى حجرتها وكانت تفكر في العودة إلى لبنان دون استكمال تصوير الفيلم.