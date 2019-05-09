أمير كرارة يوضح حقيقة الخلاف بينه وبين أحمد عز

نفي الفنان أمير كرارة كل الأقاويل الشائعة حول وجود خلاف بينه وبين الفنان أحمد عز، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وأن أحمد عز من الأصدقاء المقربين له.

وأضاف “كرارة” خلال حواره في برنامج “عايشة شو”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أمس الأربعاء الموافق 8 من مايو الجاري، أن علاقته بالفنان أحمد عز جيدة جدًا، وأنه يعتبره أخ وليس زميل في العمل، مؤكدًا أنه أرسل له بعض الصور قبل تصوير “كلبش”، وهو من اقترح عليه بقاء الشنب.

يذكر أن النجم أمير كرارة يشارك في بطولة مسلسل “كلبش3″، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم، منهم أشرف مصيلحي، أحمد عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، إسلام جمال، وغيرهم.