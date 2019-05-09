آيتن عامر تبكي على الهواء بسبب نجلتها

انهارت الفنانة آيتن عامر من البكاء، بسبب موقف تعرضت له مع نجلتها أثناء عملها في إحدى الأفلام، حيث كانت طفلتها تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ولم تستطع الجلوس بجوارها للاطمئنان عليها بسبب الشغل.

وأضافت “عامر” خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “شيخ الحارة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس” الفضائية، قائلة: “كنت بصور فيلم، وحاطة ميكب كامل، ولو مشيت في نصف مليون جنيه هيترموا على الأرض، ومش بعيد يلبسهوملي”.

وتابعت آيتن عامر: “فضلت قاعدة في مكان التصوير ثلاث ساعات، وبعد كده مشيت، شغلانتنا مفيهاش رحمة، لو حد فينا بيموت ممكن منعرفش نروحله بسبب الشغل”.