ريهام سعيد ترد على أيتن عامر : “مش هرد عليكي احتراما لأختك”

ردت الإعلامية ريهام سعيد على الفنانة أيتن عامر بعد أن تحدثت عنها في برنامج “شيخ الحارة” الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس وقالت رأيها في ريهام كمملثة.

وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الرسمية عبر موقع الصور الشهير إنستجرام “أيتن عامر مش هرد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة وعشان ردي هيوجعك وأنا متعودش أوجع حد بس أنتي صعبانة عليا”.

Advertisements

وكانت أيتن عامر كشفت عن سبب خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد أثناء استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” قائلة “شاركت في إحدى حلقات برنامج من غير زعل التي كانت تقديمه الإعلامية، ولم أكن أعلن أن البرنامج مقلب، وكنت ماسكة نفسي بالعافية، وأتكت عليا جامد، ومكنتش في دماغي أنه ده مقلب، ولم أتوقع أنها ممكن تعمل فيا كده”.

وحول رأيها في الإعلامية ريهام سعيد كممثلة، قال أيتن، “ريهام سعيد محتاجة تشتغل على نفسها، وتشارك في دورات تدريبية وورش عمل لأنها مش دراسة فن ومسرح”.

كما أضافت “ريهام سعيد من الناس اللي مش بتهتم أنها تطلع حلوة عبر الشاشة، اللي بيعجبني في ريهام أنها بتمثل من غير ماكياج، لأنها مذيعة وقليلة الخبرة، والجامعات اللي بيتقال عليها جامعات خاصة مش حلوة في التعليم، ولا تقدم ما يقدمه المعهد العالي للفنون المسرحية”.