ترحيل المنتج أحمد السبكي لمعسكر قوات الأمن المركزي لتنفيد الحكم القضائي

احتجزت مديرية أمن الجيزة المنتج أحمد السبكي على ذمة الحكم القضائي الصادر ضده، حيث تم ترحيله لمعسكر قوات الأمن المركزي بالجيزة، واتخاذ الإجراءاتالقانونية حياله.

وقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، بعد قرار النيابة العامة بشمال الجيزة بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وبعض أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، وهذا بسبب الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وبعض أفراد الـ “البودي جاردات” لمقر موقع صدى البلد نتيجة خلافات على مسلسل “سوبر ميرو”، أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضية أخرى.

وأيضاً كشفت التحريات أن المنتج أحمد السبكي مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 22/985 جنح العجوزة لعام 2000 شيك بدون رصيد حكم بعام، وهو ما أدى إلى منع إخلاء سبيله تنفيذا لقرار النيابة.

وقد قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وبعض أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، بسبب الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من “بودي جاردات” لمقر الموقع نتيجة خلافات مسلسل “سوبر ميرو”.

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وأيضاً النيابة استمعت لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد واثنين من الصحفيين العاملين في هذا الموقع، على أحداث اقتحام أحمد السبكي وبعض من أفراد الحراسة الخاصة به للموقع والاعتداء عليهم.

ومن جانبه تسلمت النيابة تقرير طبي عن الإصابات التي لحقت بصحفي موقع صدى البلد حول تلك الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف وملامسات الحادثة.

ويذكر أن صحفيون ومسئولون في موقع صدى البلد الإخباري، قد حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقي، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة ببعض أفراد الحراسة الخاصة به، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به نتيجة الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل “سوبر ميرو” للفنانة إيمي سمير غانم.