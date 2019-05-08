مصطفي خاطر متهم بالقتل في الحلقه التانية

أحداث الحلقة الثانية تبدأ بإصابة عبد الصبور بالفزع لمحاولته التخلص من الجثة ليذهب إلى صديقه عباس في الملهى الليلى الذي يلعب دوره محمد أنور لمساعدته في حل المشكلة التي تورط فيها، والبحث له عن حل للتخلص من جثة فتاة الليل التي كانت معه.

ويأخذ عبد الصبور صديقه عباس من الملهى إلى السيارة التي بها جثة فتاة الليل، لتفاجئو بالسيارة فارغة والجثة غير موجوده يحاول عباس إقناع صديقه بأنها “هلاوس” وظل يردد عبد الصبور ” أنا مجنون أنا قتلتها”.

ويحاول عبد الصبور و عباس خلال أحداث الحلقة الثانية التخلص من السيارة ليكتشفوا بها قنبلة فيقومان برميها خارج السيارة، ولكن الأحداث لم تنته عند ذلك بل يتعرضون لمطاردة من سيارة أخرى بشكل مفاجئ.

وبعد هروب عبد الصبور وعباس بالسيارة يدخلان أحد الكمائن، ويتم تفتيش السيارة، ليجدوا رجال الشرطة جثة رجل بحقيبة السيارة الخلفية.