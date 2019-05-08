قمر هادي يتصدر محركات البحث في تويتر بعد عرض الحلقة الثانية

جاء مسلسل ” قمر هادى” للنجم هانى سلامة، في صدارة محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب عرض الحلقة الثانية من مسلسل “قمر هادى”، والتي اشتملت على أحداثاً ساخنة منذ بداية الحلقة، حيث شهدت أول الأحداث خروج هادى أبو المكارم – هانى سلامة ، من المستشفى بعد إصابته في حادث ضخم، وعودته إلى منزله مع زوجته يسرا اللوزى وابنته فيروز،مما أثار الفضول لدي المشاهدين وجعلهم في حيرة كبيرة.

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ويأتي مشهد أخر ولحظة مؤثرة والتي يحاول فيها أبو المكارم تذكير نفسه بلحظات قبل الحادث، لمعرفة حقيقة الأشخاص فى حياته و زوجته وأصدقائه وخلافه، وهنا تذكر أنه أخفى جثة صديقه المقرب “رامز” في البحر.

مسلسل قمر هادئ من تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين وداليا مصطفى ونورهان ومريم حسن وحمزة العيلي وهادي الجيار وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وأخرون.