دينا تبكي على الهواء بسبب ابنها علي

بكيت الفنانة والراقصة دينا على الهواء مباشرة، بسبب ابنها علي، مؤكدة أنه حبها الأكبر والوحيد، وأنها لم تعرف معنى الحب الحقيقي إلا بوجود علي في حياتها.

وأضافت “دينا” خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، أمس الاثنين الموافق 6 من مايو الجاري، أن علي هو أهم شخص في حياتها، مستطردة: “نفسي أشوفه أحسن مني مليون مرة”.

يذكر أن الفنانة دينا شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “شارع الهرم”، “عبده موتة”، “ولاد البلد”، “عليا الطرب بالثلاثة”، مسلسل “الطوفان”، “رحيم”، “الحرباية”، “ريا وسكينة”، “حواري بوخاريست”.