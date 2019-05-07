بالفيديو.. طبيب يبكي على الهواء بسبب شريف مدكور

دخل الطبيب أحمد عوض الله، مدير مركز دار الطب، في نوبة بكاء شديدة، أثناء استضافة الإعلامي شريف مدكور له في برنامجه “4 شارع شريف”، أمس الاثنين الموافق 6 من مايو الجاري.

مما دفع “مدكور” لاحتضانه وتهدئته، قائلاً: “تسلم لي، وأنت بالنسبة لي صديق وطبيب مصري أتشرف به”، وأضاف: “أنا بتشرف بكل الأطباء المصريين، وأصريت أعمل العملية مع طبيب مصري وفي مستشفى حكومي”.

والجدير بالذكر أن الإعلامي شريف مدكور يعاني من مرض سرطان القولون، وأعلن في برنامجه عن أنه سيخضع لإجراء عملية جراحية لإزالة الورم في الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل.