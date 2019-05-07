تعرف على رأي دينا في “جوهرة”

أكدت الراقصة دينا أن الراقصة جوهرة لا تصلح للرقص الشرقي، مشيرة أنها كانت من ضمن لجنة التحكيم في إحدى مسابقات الرقص، وتم استبعاد جوهرة، وأنها كانت واحدة من ضمن 60 راقصة.

كما نفيت دينا خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة”، على قناة “القاهرة والناس”، كل الأقاويل بشأن غيرتها من الراقصة جوهرة، وأنها أخذت مكانة عالية، مما تسبب في نفسنة دينا منها، موضحة أن الرقص الشرقي فن له رسالة هادفة.

أما عن علاقتها بالإعلامي تامر أمين بعد مهاجمته لها، أكدت أنها رفعت عليه دعوة قضائية، بعد إهانته للرقص الشرقي، وأنه اتهمها بأنها تتاجر بجسدها، مشيرة أنه صديق مقرب لها، وأضافت: “تامر أمين عنده شيزوفرينيا، ولازم يروح لدكتور نفسي”.