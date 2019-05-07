فيفي عبده أول ضحايا رامز جلال في “رامز في الشلال”

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة في أولى حلقات برنامج “رامز في الشلال”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة “إم بي سي”، أمس الاثنين الموافق 6 من مايو الجاري، والذي تم تصويره في دولة أندونيسيا.

حيث دخلت “عبده” في حالة من الخوف والفزع، وانهالت على رامز جلال بالضرب والشتائم بعد اكتشاف المقلب، حيث ظهر في المقلب متخفيًا على هيئة غوريللا.

يذكر أن رامز جلال اعتاد على تقديم برامج المقالب في رمضان منذ عدة سنوات، حيث قدم برنامج “رامز واكل الجو”، “رامز ثعلب الصحراء”، “رامز توت عنخ آمون”، “رامز قلب الأسد”، “رامز قرش البحر”، “رامز تحت الأرض”، “رامز واكل الجو”، و”رامز تحت الصفر”.