تعرف على رسالة السقا لـ تامر حسني.. بعد نجاح الحلقة الأولى من “ولد الغلابة”

حرص الفنان أحمد السقا على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى النجم تامر حسني، وذلك بعد نجاح الحلقة الأولى من مسلسله الرمضاني “ولد الغلابة”، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شكرًا لأبو الرجولة.. أخويا تامر حسني”.

ومن الجدير بالذكر أن تامر حسني شارك كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل “ولد الغلابة” للنجم أحمد السقا، والذي عُرض أمس الأحد الموافق 5 مايو الجاري 2019.

“ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هادي الجيار، مي عمر، كريم عفيفي، إدوارد، صفاء الطوخي، هبة مجدي، وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة، وللمخرج محمد سامي.

https://www.facebook.com/ahmedelsakaeg/photos/pcb.10157358525846180/10157358523691180/?type=3&theater