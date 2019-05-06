تعرف على مواعيد عرض مسلسل “طلقة حظ” لـ مصطفى خاطر

من المقرر أن يعرض مسلسل “طلقة حظ” للفنان مصطفى خاطر على قنوات on e والحياة وdmc، في شهر رمضان، حيث يعرض على قناة on e في تمام الساعة 6:40 مساء، في حين على قناة “الحياة” الساعة 12 منصف الليل، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:45 مساء.

ويجسد مصطفى خاطر خلال الأحداث شخصية “عبد الصبور” الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

مسلسل “طلقة حظ” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدي.