عرض الحلقة الأولى من مسلسل “زلزال” اليوم الساعة 9:30 على dmc

تعرض قناة dmc مسلسل “زلزال” للفنان محمد رمضان، اعتباراً من اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وهذا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتدور أحداث مسلسل “زلزال” حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وعندما يأتي موعد دفع القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يماطل إلى أن يقع “زلزال 1992” الذي يلقى فيه الشاري مصرعه وينهار المنزل بسبب الزلزال وتبعاته، فيرفض وقتها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان عليها المنزل لورثة الراحل، وهذا ممال يخلق عداوة وصدام بينه وبين ابن المتوفي، وبالرغم من وجود قصة حب تجمع بين ابن المتوفي وابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عانقا بينهما.

ومسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة النجم محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، مصطفى منصور، يوسف عثمان، لمياء كرم، وغيرهم من النجوم.