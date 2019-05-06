مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى 1 شاهدة كلبش الجزء الثالث 1 كاملة رمضان 2019 سليم الأنصاري

مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى 1 كلبش الجزء الثالث الحلقة 1 اون لاين فور يو سيما كلوب بطولة أمير كرارة بعد النجاح الكبير الذي حققه كرارة في الموسم الرمضاني الماضي وقبل الماضي يعود هذا العام بالجزء الثالث من مسلسل كلبش، وينتظر متابعي وعشاق الجزء الأول والثاني من المسلسل مشاهدة الحلقة الأولى من الجزء الثالث، واستكمالا للجزء الأول والثاني من المسلسل يعود النجم أمير كرارة بالجزء الثالث والذي يعرض الآن في رمضان 2019، وتدور قصة المسلسل حول الضابط المصري سليم الأنصاري والذي يقوم بدوره أمير كرارة، يقع سليم في مأزق كبير،حيث يتم قتل شاب داخل القسم على يد امين شرطة ويقوم امين الشرطة بتلفيق التهمة لسليم بطريقة ماكرة ويتم القبض على سليم وبدء محاكمته ثم يقوم بالهرب ويبدأ رحلة البحث عن براءته مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة الاولى 1.

وخلال الجزء الثالث يتقدّم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج الكبير تامر مرسى، بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل كلبش 3

مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة 1 كاملة رمضان 2019 أعلنت مجموعة قنوات “ON E” تغيير موعد الحلقة الأولى لمسلسل “كلبش 3″، وذلك بعد أن كان الفنان أمير كرارة أعلن توقيت عرضها في الساعة 12 مساءً، وكشفت القناة أن الحلقة الأولى سوف تعرض اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل كبلش 3 الحلقة 1 اون لاين شاهدة سينما كلوب نقدم لكم مشاهدة الحلقة الأولى مجانا من خلال موقعنا عرب نيوز شاهد الحلقة الأولى كاملة الآن مسلسل كلبش 3 سيشهد متابعة الكثير من الجمهور هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأولى والثاني في رمضان 2017 ورمضان 2018.

يتم إذاعة الحلقة يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على قناة ON E بالإضافة لوجود قنوات أخرى ستقوم بنقل المسلسل مثل قنوات ام بي سي جروب.