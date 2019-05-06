موعد عرض مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان على قناة dmc وقناة mbC 4 عرض الحلقة الأولى اليوم

إليكم موعد عرض مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان خلال شهر رمضان المبارك، كما سنوضح إليكم مواعيد توقيت الإعادة للعمل الدرامي المنتظر من قبل الملايين، ويقدم النجم الشاب المثير للجدل محمد رمضان عمل فني جديد، سينافس بقوة على أعلى نسب مشاهدة لعمل فني خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون المسلسل الذي سوف يعرض على قناة dmc هو العمل الرئيسي الذي سوف تعتمد عليه القناة لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

مسلسل زلزال لمحمد رمضان،تدور قصته خلال العام 1992 الذي وقع فيه زلزال مصر الشهير الذي تسبب في أنهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلي العائلة، ورفض البائع تسليم أرض البيت إلي عائلة الوالد الذي توفى جراء أنهيار المنزل، المسلسل بطولة محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومن تأليف عبد الرحم كمال، اما الأخراج فهو للمخرج إبراهيم فخر.

موعد مسلسل زلزال

يمكنكم مشاهدة مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان في شهر رمضان 2019 عبر قناة دي ام سي في تمام الساعة 10 مساء علي DMC ويعاد 5 صباحا، علي DMC دراما 12 مساء ويعاد 5 عصراً.

اما مواعيد العرض على القنوات الأخرى فهي كالتالي