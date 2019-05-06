موعد برنامج رامز في الشلال على قناة MBC مصر وأبرز ضحايا رامز جلال في رمضان 2019

سنوضح لكم موعد عرض برنامج رامز في الشلال وتوقيت الإعادة، حيث يعود رامز جلال ببرنامج جديد في رمضان 2019 على شاشة قناة mbc العامة وقناة ام بي سي مصر، وكما تعودنا خلال السنوات الماضية ان برامج المقالب والكاميرا الخفية قد تطورت بشكل كبير، فأن رامز جلال سيكون هذا العام مع تطور جديد من حيث التكنولوجيا المستخدمة من أن أجل أن يبث الخوف في قلوب ضحاياه من المشاهير سواء فنانين أو إعلاميين أو لاعبي ومدربي كرة القدم.

برنامج رامز في الشلال كالعادة يبث بشكل حصري على قناة mbc، وسيظهر رامز جلال مساء يوم الأحد في حلقة مع شريف عامر ليكشف عن أهم كواليس البرنامج، وبات برنامج رامز جلال في كل جلال شيئ معتاد ومنتظر من قبل الملايين حيث على مر السنوات العشر الماضية كان البرنامج الأكثر مشاهدة ومتابعة في مصر وفي الوطن العربي، ومن المنتظر ان تستمر تلك المتابعة ونسب المشاهدة هذا العام.

ضحايا رامز في الشلال

خلال الإعلان الترويجي للبرنامج على قناة أم بي سي، ظهر عدد كبير من الضحايا ولعل أبرزهم فرجاني ساسي لاعب الزمالك وصالح جمعة وحسين الشحات لاعبي الأهلي ورضا عبد العال، والعديد من الفنانين على رأسهم شيماء سيف، وسلوى خطاب، وأحمد رزق، وأحمد فتحي، وشهيرة، وياسمين الخطيب، وفيفي عبده وتامر حبيب ومحمد أنور وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي

موعد برنامج رامز في الشلال

كالعادة فموعد برنامج رامز جلال في رمضان لا يتغير، وسيكون توقيت عرض رامز في الشلال يومياً على قناة mbc بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السابعة تقريباً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة الأولى ستأتي في تمام الساعة الواحدة فجراً، الثانية بتوقيت المملكة.