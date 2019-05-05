عرض برنامج “هاني في الألغام” اعتبارا من غدا الاثنين الساعة 7:30 على الحياة

كشف الفنان هاني رمزي عن موعد عرض برنامجه الجديد “هاني في الألغام” على شاشة “الحيلة” اعتباراً من غد الاثنين، في تمام الساعة 7:30 مساءا، وأعلنت قناة الحياة عن البرومو الدعائي للبرنامج، يوم الجمعة بعد الانتهاء من تصوير حلقاته.

وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج الضيوف من خلال الإعلامية بوسي شلبي لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية وبالتحديد “سيوة”، ليفاجأ الضيف هناك بأنه وقع في حقل ألغام، وتبدأ بعد ذلك الأحداث، وأيضاً استدراج الكثير من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية”.

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وأعلن إعلان البرنامج عن معظم ضحايا هاني رمزي، وأهمها روجينا وإدوار وأحمد العوضي، والمطرب الشعبي أحمد شبيه، ودنيا عبد العزيز، ومحمد لطفي، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضري، والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغني، وفاء عامر، ويسرا اللوزي، وناهد السباعي، ونجلاء بدر، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقي.