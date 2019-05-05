حلا شيحة في رمضان من خلال “زلزال”

تشارك الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل “زلزال” إلى جانب النجم محمد رمضان، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2019، وذلك بعد غياب دام سنوات طويلة، حيث اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.

ويعد مسلسل “زلزال” أولى الأعمال الفنية التي تشارك فيها “شيحة” بعد العودة إلى التمثيل”، والمسلسل بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، هنادي مهنا، منى عبد الغني، سلوى عثمان، حسام داغر، ماجد المصري، وغيرهم، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وللمخرج إبراهيم فخر.

شاركت حلا شيحة في عدد من الأعمال الفنية قبل الاعتزال، ومنها فيلم “سحر العيون”، “كامل الأوصاف”، “غاوي حب”، “اللمبي”، “عريس من جهة أمنية”، “أريد خلعًا”، “ليه خلتني أحبك”، “السلم والثعبان”، وغيرها.