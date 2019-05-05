دينا عبد الله تعود في رمضان من خلال “حبيب الملايين”

تعود الفنانة والإعلامية دينا عبد الله من خلال تقديم برنامج “حبيب الملايين”، خلال شهر رمضان المبارك، على قناة “المحور” الفضائية، وذلك بعد غياب طويل دام لسنوات كثيرة.

حيث اختارت “عبد الله” أن تعود من خلال برنامجها “حبيب الملايين”، والتي اشتهرت بتقديم أجزاء منع فيما سبق حققت من خلاله نجاح كبير، حيث يعتمد البرنامج على تكريم شخصيات مشهورة والتحدث عنهم، وهي فكرة مختلفة عن البرامج الموجودة على الساحة.

استضافت دينا عبد الله عدد من كبار النجوم في المواسم السابقة، منهم صباح، أحمد راتب، عبد المنعم مدبولي، سعيد صالح، عبد الرحمن الأبنودي، كمال الشناوي، علي الحجار، وغيرهم، البرنامج فكرة وتقديم دينا عبد الله، إعداد الصحفي محمد الهاوي، إخراج حسام العجمي.