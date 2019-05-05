موعد مسلسل كلبش 3 على قناة on e في رمضان 2019 وتوقبت عرض الحلقة الأولى عبر أون

يعود أمير كرارة من جديد مع الجزء الثالث من مسلسل كلبش في السباق الرمضاني الحالي 2019، ونعرض لكم مواعيد عرض وإعادة مسلسل كلبش 3 على شاشة قناة ON E على القمر المصري النايل سات، ويعد مسلسل كلبش أحد اهم المسلسلات المصرية في السنوات الاخيرة ويحظى بمتابعة الملايين، مما جعل صناع العمل يشرعون في الجزء الثالث توقعاً لاستمرار النجاح للعام الثالث على التوالي.

مسلسل كلبش 3، يدور بعد استقالة سليم الأنصاري من الداخلية، ويقوم بإفتتاح شركة أمن خاصة به مشاركاً أكرم صفوان، لكن تظهر خلافات بين الثنائي وصراعات تتحول إلي عداوة صريحة يقوم من خلالها العمل الدرامي، المسلسل من بطولة أمير كرارة وروجينا وأحمد العوضي ياسر علي ماهر والراقصة دينا ومحمد علي رزق وماجد المصري، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخران بيتر ميمي.

موعد مسلسل كلبش 3

اليوم سيتم إعلان المواعيد الخاصة بجميع المسلسلات على قناة اون وسوف نضع لكم كافة المواعيد، رغم أن التوقعات تشير أن المسلسل سيكون موعده من الساعة التاسعة إلي الحادية عشر.

مسلسل كلبش الحلقة الأولى

هناك بعض التوقعات أن الحلقة الأولى ستكون اليوم الأحد، وهذا ما سنتعرف عليه ونتأكد منه خلال الساعات المقبلة.