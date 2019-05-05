موعد عرض مسلسل بدل الحدوتة تلاتة لدنيا سمير غانم على قناة CBC في رمضان 2019 وتوقيت إذاعة الحلقة...

تعود دنيا سمير غانم من جديد للسباق الرمضاني بعد غياب العام الماضي، فالجميع ينتظر أولى حلقات مسلسل بدل الحدوتة تلاتة على قناة سي بي سي، وسنتعرف من خلال المقال على موعد عرض المسلسل وتوقيت الإعادة على شاشة القناة، حيث التوقعات تشير إلي ان المسلسل قد يكون المسلسل الكوميدي الأنجح خلال شهر رمضان المبارك كما هو الحال في مسلسلات دنيا سمير غانم في شهر رمضان.

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة ومحمد سلام وشيماء سيف وعدد كبير من نجوم الكوميديا، ومن تأليف شريف نجيب وأيمن وتار مؤلف أول عشر حلقات، وإخراج خالد الحفناوي، والمسلسل كوميدي فكرته وشخصياته تتغير كل عشر حلقات، ولذلك تم تسمية المسلسل بدل الحدوتة تلاتة، بسبب انه يوجد به تلت حواديت كل حدوتة تكون 10 حلقات في تجربة جديدة.

موعد مسلسل بدل الحدوتة تلاتة

في السنوات الماضية دائماً ما يكون موعد مسلسل دنيا سمير غانم بعد الفطار مباشر، لذل التوقعات تشير إلي أن مسلسل بدل الحدوتة تلاتة سيكون في تمام الساعة السابعة مساءا، واليوم ستعلن المواعيد الرسيمة وسنضيفها كاملة.

مسلسل بد الحدوتة تلاتة الحلقة الأولى

الحلقة الأولي ستكون مع اول أيام شهر رمضان يوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا.