بالفيديو.. هاني رمزي يكشف تفاصيل برنامجه الجديد

كشف الفنان هاني رمزي، تفاصيل برنامجه الجديد، والذي يحمل اسم “هاني في الألغام”، والذي من المقرر بدء عرضه في شهر رمضان المبارك 2019، على قناة “الحياة” الفضائية.

حيث أشار رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة “الحياة”، أمس السبت الموافق 4 من مايو الجاري، أن البرنامج يعتمد على الجانب التشويقي بشكل كبير، مشيرًا أن معظم المشاهد تم تصويرها في الصحراء في ظروف جوية قاسية.

والجدير بالذكر أن هاني رمزي خاض مجال برامج المقالب في رمضان منذ عدة سنوات، حيث قام بتقديم برنامج “هاني هز الجبل”، “هاني في الأدغال”، و”هبوط اضطراري”.