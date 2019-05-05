موعد مسلسل فكرة بمليون جنية “علي ربيع” MBC مصر في رمضان 2019 واليوم إذاعة الحلقة الثانية...

إليكم موعد مسلسل فكرة بمليون جنية بطولة علي ربيع على قناة MBC مصر، حيث يخوض الفنان الكوميدي الشاب علي ربيع أحد ابطال مسرح مصر البطولة الدرامية الثانية له بمسلسل فكرة بمليون جنية، المسلسل كوميدي خفيف يعتمد على كوميديا الموقف ويشاركه المسلسل عدد من نجوم الكوميديا الشباب، وبهذا المسلسل يكون ربيع قد وضع نفسه وسط نجوم الصف الأول في مسلسلات الشهر الكريم.

مسلسل فكرة بمليون حنية تور احداثه حول شاب بكلية الهندسة يرث مبلغ مليون جنية مصري ويحاول من خلال هذا المبلغ تنفيذ أختراعاته، بالإضافة إلي مساعدة عدد من الشباب في تنفيذ أفكارهم، المسلسل يدور في غطار ومواقف كوميدية، ويشارك علي ربيع كلاً من صابرين وصلاح عبدالله وسحر الصايغ وكريم عفيفي ووليد فواز وخالد عليش، المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج وائل إحسان.

موعد مسلسل فكرة بمليون جنية

المسلسل بدأ عرضه على شاشة MBC قبل رمضان بيومين، وياتي في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية

مسلسل فكرة بمليون جنية الحلقة الثانية

الحلقة الثانية ستعرض اليوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.