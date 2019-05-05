شاهد.. أوس أوس يروج لـ “مع كامل احترامي” في رمضان

روج الفنان ونجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”، إلى مسلسله الإذاعي الذي يحمل اسم “مع كامل احترامي”، والذي من المقرر إذاعته في رمضان المقبل 2019.

حيث نشر أوس أوس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، البوستر الدعائي للمسلسل، حيث ظهر فيه برفقة الفنانة آيتن عامر، والفنان محمد أنور، وعلق على البوستر كاتبًا: “انتظرونا.. أنا ومحمد أنور وحته السُكره آيتن عامر.. في المسلسل الإذاعي “مع كامل احترامي”، يومياً الساعه 6 بتوقيت القاهرة قبل الفطار.. تأليف هاشم فتح الباب، وإخراج صفي الدين حسن.. رمضان كريم”.

يذكر أن أوس أوس شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “صد رد”، “خلصانة بشياكة”، “حالة عشق”، “أستاذ ورئيس قسم”، بالإضافة إلى مشاركته في عروض “مسرح مصر” مع النجم أشرف عبد الباقي.