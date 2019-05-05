موعد عرض مسلسل لمس اكتاف لياسر جلال وتوقيت الحلقة الأولى على قناة CBC في رمضان

سنوضح لكم الآن موعد عرض مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال على قناة CBC العامة وقناة سي بي سي دراما، ويعد ياسر جلال مؤخراً واحد من نجوم الدراما المصرية، وذلك بعد مسلسل ظل الرئيس قبل سنتين من الآن، والمسلسل سيكون معروض على شاشة قناة سي بي سي بشكل حصري حيث لا توجد أى قناة أخرى تملك حقوق المسلسل، كما أنه لن يكون متاح عبر اليوتيوب.

مسلسل لمس أكتاف تدور قصته حول مصارع قوي حقق العديد من الانجازات، لكنه يجبر على الاعتزال بسبب إصابة، وبعد أعتزاله يمر بمواقف صعبة ويسجن بعد اتهامه بالقتل العمد، وعند خروجه يسلك طريق الجريمة لكنه في النهاية يقرر التوبة، وهو الامر الذي لم تتقبله العصابات التي كان يعمل معها، المسلسل بطولة ياسر جلال وإيمان العاصي وحنان مطاوع وخالد كمال ويشارك في المسلسل البطل الأولمبي كرم جابر، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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موعد مسلسل لمس كتاف

ستلعن قناة سي بي سي عن مواعيد المسلسلات اليوم الأحد، وسوف نوضح لكم فور الإعلان رسمياً موعد عرض المسلسل.

مسلسل لمس اكتاف الحلقة الأولى

سوف تعرض الحلقة الأولى يوم غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.