قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2019 والقنوات الناقلة وأبطال ونجوم الأعمال الدرامية هذا العام

سنعرض لكم الآن أسماء مسلسلات رمضان 2019 المصرية المنقولة على الفضائيات المختلفة سواء المصرية أو العرييى، والمسلسلات المعروضة على القنوات التالية MBC و ON و دي أم سي وسي بي سي والحياة والظفرة غيرهم من القنوات المختلفة، كما سنتعرف على الأبطال والنجوم الذين سيشاركون في السباق الرمضاني 2019، والنجوم اللذين سوف يغيبون عن السباق الرمضاني الحالي.

مسلسلات رمضان 2019 تخطت الـ 20 مسلسل وتقترب من الـ 25 مسلسل وهو عدد متوسط من الأعمال مقارنة بالسنوات الماضية حيث يغيب عدد من أبرز النجوم عن السباق الرمضاني الحالي ولعل أبرزهم عادل أمام وكريم عبد العزيز ويحيي الفخراني ونيلي كريم وطارق لطفي وأحمد مكي والكثير من نجوم السينما المصرية، بينما يتواجد كل من دنيا سمير غانم ومحمد رمضان وأمبر كرارة ومصطفي شعبان وأحمد السقا وغيرهم من النجوم الأخرين.

أسماء مسلسلات رمضان 2019

مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان

مسلسل ولد الغلابة بطولة احمد السقا

مسلسل فكرة بمليون جنية بطولة علي ربيع

مسلسل قابيل بطولة محمد ممدوح

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني

مسلسل شقة فيصل بطولة كريم محمود عبد العزيز

مسلسل هوجان بطولة محمد عادل أمام

مسلسل أبن أصول بطولة حمادة هلال

مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة

مسلسل أبو جبل بطولة مصطفي شعبان

مسلسل البرنسيسة بيسة بطولة مي عز الدين

مسلسل الزوجة الـ18 بطولة حسن الرداد

مسلسل الواد سيد الشحات بطولة أحمد فهمي

مسلسل حدوتة مرة بطولة غادة عبد الرازق

مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري

مسلسل سوبر ميرو بطولة ايمي سمير غانم

مسلسل طلقة حظ بطولة مصطفي خاطر

مسلسل علامة استفهام بطولة محمد رجب

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة بطولة دنيا سمير غانم

مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة

مسلسل لمس اكتاف بطولة ياسر جلال

مسلسل لأخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز

مسلسل بركة بطولة عمرو سعد

مسلسل زلزال

مسلسل زلزال هو مسلسل من بطولة محمد رمضان وسوف يعرض على قنوات DMC وقناة MBC العامة وقناة دبي، وسوف ننشر لكم موعد المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل ولد الغلابة

مسلسل ولد الغلابة هو من بطولة الفنان الكبير أحمد السقا وسوف يعرض على قناة MBC مصر وقناة الظفرة الإماراتية، وسوف ننشر لكم موعد المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل فكرة بمليون جنية

مسلسل فكرة بمليون جنية هو مسلسل كوميدي بطولة علي ربيع وسوف يعرض على قناة MBC مصر، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل قابيل

هو مسلسل مصري من بطولة محمد ممدوح وسوف يعرض على قناة MBC مصر، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل زي الشمس

مسلسل زي الشمس هو أول بطولة مطلقة لدينا الشربيني ويعرض المسلسل في شهر رمضان الحالي على قناة MBC مصر، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل شقة فيصل

مسلسل شقة فيصل بطولة كريم محمود عبد العزيز كان المفترض عرضه قبل ثلاث سنوات لكنه توقف تصويره، وسيعرض على قناة MBC مصر، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك..

مسلسل أبن أصول

مسلسل ابن اصول بطولة حمادة هلال وسوف يعرض على قناة DMC، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل أبو جبل

مسلسل أبو جبل هو بطولة مصطفي شعبان وسوف يعرض على قنوات أون وقناة بي وقناة أوربت للمسلسلات،وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل البرنسيسة بيسة

مسلسل البرسيسة بيسة بطولة مصطفي شعبان وسوف يعرض على قناة الحياة الحمراء، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل الزوجة ال18

مسلسل الزوجة 18 هو مسلسل كوميدي بطولة حسن الرداد، وسوف يعرض على قنوات صدي البلد والقاهرة والناس وقناة النهار، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل الواد سيد الشحات

مسلسل الواد سيد الشحات هو مسلسل كوميدي بطولة أحمد فهمي وتشاركه فيه زوجته هناء الزاهد، وسوف يعرض على قنوات دي ام سي ودبي الأولي وقناة ART حكايات

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مسلسل حدوتة مرة

مسلسل حدوتة مرة من بطولة غادة عبد الرازق ويعرض على قنوات النهار والقاهرة والناس وصدي البلد، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل حكايتي

مسلسل حكايتي البطولة الأولى لياسمين صبري، ويعرض على قنوات CBC و وقنوات DMC وقنوات ON وقناة ART حكايات، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك..

مسلسل سوبر ميرو

مسلسل سوبر ميرو بطولة أيمي سمير غانم وهو مسلسل كوميدي سوف يعرض على قنوات دبي وقناة TEN، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل طلقة حظ

مسلسل طلقة حظ هو بطولة الفنان مصطفي خاطر، ويعرض على قنوات الحياة ودي ام مسي، وقناة أون وقناة سي بي سي، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل علامة استفهام

مسلسل علامة استفاهم بطولة الفنان محمد رجب وسوف يعرض المسلسل على أربع قنوات هم سي بي سي واون وقناة الحياة وقناة DMC، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل قمر هادي

مسلسل قمر هادي هو تواصل لمسلسلات هاني سلامة في الفترة الأخيرة، وسوف يعرض على قناة أون، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل هوجان

مسلسل هوجان بطولة محمد عادل امام وكريم محمود عبد العزيز، سوف يأتي على قنوات الحياة، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة

تعود دنيا سمير غانم بعد غياب رمضان الماضي وتقدم مسلسل بدل الحدوتة تلاتة والذي سوف يعرض على قنوات سي بي سي وقناة ام بي سي 4، وقناة يا هلا الأولي

مسلسل كلبش 3

يعود النجم أمير كرارة مع الحزء الثالث من مسلسل كلبش ويعرض تلك المرة على قنوات أون وقناة أم بي سي فور، وقناة OSN المشفرة، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل لأخر نفس

مسلسل لأخر نفس هو مسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز ويعرض على قنوات الحياة وقناة دبي، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

مسلسل لمس اكتاف

مسلسل لمس اكتفا بطولة ياسر جلال، سوف يعرض على قنوات سي بي سي، وسوف ننشر لكم موعد عرض المسلسل حين يتم الإعلان عن ذلك.

تلك هي المسلسلات التي سوف تعرض خلال شهر رمضان على القنوات الفضائية المصرية والعربية، وسوف يتم الإعلان عن المواعيد الخاصة بالمسلسلات قبل بداية شهر رمضان الكريم بساعات قليلة، حيث تحافظ جميع القنوات على السرية التامة بمواعيد المسلسلات الخاصة بها حتي قبل رمضان بيوم واحد.