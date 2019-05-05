موعد عرض مسلسل هوجان لمحمد إمام وميعاد إذاعة الحلقة الأولى على قناة الحياة في رمضان

سنقدم لكم من خلال تلك المقالة موعد عرض مسلسل هوجان بطولة محمد عادل أمام وكريم محمود عبد العزيز على قناة الحياة الحمراء خلال شهر رمضان المبارك 2019 ومواعيد وتوقيت الإعادة، حيث يعد المسلسل الأبرز الذي تعول عليه قناة الحياة هذا العام من أجل تحقيق أعلى نسب مشاهدة بعدما فقدت مسلسل كلبش الذي جعل القناة متابعة بشكل كبير خلال العاميين الماضيين.

مسلسل هوجان هو مسلسل إجتماعي يجمع بين الحركة والجدية والكوميديا، وتدور قصته حول شاب يمتلك قوة خارقة تجعله مشهور بين أهل حارته وتنتقل الشهرة إلي خارج حدود منطقته فيصبح من صفة المجتمع، المسلسل من بطولة محمد عادل أمام، وكريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد والفنان الكبير صلاح عبد الله، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

موعد مسلسل هوجان

سيتم تحديد موعد المسلسل اليوم على قناة الحياة حيث سيتم الإعلان عن مواعيد كافة المسلسلات والبرامج

مسلسل هوجان الحلقة الأولى

هناك احتمالات أن الحلقة الأولى من المسلسل سوف تعرض اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، لكن سنتأكد خلال الساعات المقبلة.