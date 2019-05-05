شاهد.. رانيا منصور تكشف كواليس “ابن أصول”

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة من كواليس تصوير مسلسل “ابن أصول”، والتي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان حمادة هلال، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان الفضيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

حيث علقت “منصور” على الصورة كاتبة: “من كواليس مسلسل “ابن أصول” دا إحنا وكدا، كنت مبسوطة جدًا جدًا إني اشتغلت في المسلسل ده، واتعرفت على حمادة وآيتن وسوزان وإسلام، وكل الناس الحلوة اللي اشتغلت معاها في المسلسل، واللي معظمهم أصحابي، بحبكم أوي.. ويا رب يكتبلنا النجاح”.

يذكر أن مسلسل “ابن أصول” بطولة حمادوة هلال، آيتن عامر، رانيا منصور، سوزان نجم الدين، عماد رشاد، أجمد حلاوة، إيناس كامل، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وللمخرج محمد بكير.