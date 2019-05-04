خريطة مواعيد مسلسلات قناة cbc وأبرز أعمال الدراما المصرية المعروضة عليها

تعد قناة سي بي سي أحد أشهر القنوات المصرية الفضائية، لذلك خلال شهر رمضان المبارك ينتظرها الكثر من اجل معرفة خريطة القناة ومواعيد المسلسلات المعروضة على شاشتها والبرامج الترفيهية والدينية، ولعل القناة هذا العام تقوم بعرض أكثر من مسلسل بينهم ثلاثي حصري بشكل على شاشتها، تراهن من خلالهم القناة على التفوق في السباق الرمضاني الحالي على القنوات المنافسة.

قناة cbc العامة سوف تقوم بعرض العديد من الأعمال الدرامية على شاشتها وعلى شاشة cbc دراما، ولعل أهم تلك الاعمال الدرامية مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، مسلسل بركة بطولة عمرو سعد، ومسلسل بدل الحدوتة تلاتة بطولة دنيا سمير غانم والذي من المتوقع أن يكون المسلسل الكوميدي الأول خلال شهر رمضان المبارك كعادة مسلسلات دنيا سمير غانم في شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان على cbc

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة بطولة دنيا سمير غانم

مسلسل طلقة حظ بطولة مصطفي خاطر

مسلسل علامة استفهام بطولة محمد رجب

مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري

مسلسل بركة بطولة عمرو سعد

سنضيف المواعيد يوم غداً الأحد فور الإعلان عنها مباشرة.