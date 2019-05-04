ماهي أسماء مسلسلات رمضان على سي بي سي CBC 2019 تابع نجوم مسلسلات رمضان ومتابعة الأعمال الفنية

ازداد بحث المشاهدين في الأيام الأخيرة عن مسلسلات رمضان 2019 والقنوات الناقلة، حيث يستمتع الجمهور أثناء رمضان بمشاهدة المسلسلات المتنوعة والتي تجذبهم بشكل كبير، كما إنه من الطقوس التي يحرص عليها الأسر العربية في رمضان مشاهدة المسلسلات أثناء التجمع على مائدة الإفطار، وفي هذا المقالة سنستعرض معكم أهم المسلسلات التي سيتم عرضها في السباق الرمضاني 2019حتى تتمكنوا من متابعتها ومعرفة القنوات التي ستعرض عليها.

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مسلسلات رمضان على سي بي سي

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مسلسل الزوجة 18

يطل علينا النجم حسن الرداد هذا العام بمسلسله الزوجة 18، حيث تدور أحداث هذا المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول شاب يقع في عدد من المشاكل بسبب تعدد زوجاته، ويشارك الرداد في بطولة هذا المسلسل النجمة ناهد السباعي، هيدي كرم، سلوى خطاب، محمود البزاوي وغيرهم من النجوم

مسلسل سوبر ميرو

تدور أحداث المسلسل حول بطلة خارقة تجسد شخصيتها إيمي سمير غانم التي تدعى في المسلسل باسم أميرة وتعمل في إحدى المجلات الصحفية وتواجهها بعض المواقف في إطار كوميدي.

يشارك إيمي في بطولة المسلسل النجم بيومي فؤاد، حمدي المرغني، سمير غانم، محمد ثروت، سلوى خطاب وغيرهم من النجوم.