ما هي مسلسلات رمضان على قناة الحياة Alhayat 2019 “صور مسلسلات رمضان” ومتابعة الأعمال...

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم هذا العام، ومع قدومه يبدأ انطلاق ماراثون المسلسلات العربية التي ستشارك في السباق الرمضاني 2019، وقد قامت قنوات عديدة بالإعلان عن المسلسلات التي ستذيعها على شاشتها، لذا يتشوق المشاهدين على متابعتها، وفي هذه المقالة سنستعرض معكم أبرز المسلسلات في رمضان 2019 والقنوات الناقلة.

مسلسلات رمضان على قناة الحياة

مسلسل طلقة حظ

يقدم النجم مصطفى خاطر في رمضان 2019 مسلسله “طلقة حظ” ويعد هذا المسلسل ثاني بطولة لخاطر في رمضان، ويشارك معه في البطولة النجمة أيتن عامر، أنعام سالوسة، أحمد ماهر، حسني شتا وغيرهم، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

مسلسل فكرة بمليون جنيه

يطل علينا النجم الكوميدي علي ربيع بمسلسل جديد هذا العام، ويعد هذا المسلسل ثاني بطولة لربيع حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل سك على إخواتك، وتدور أحداث المسلسل حول طالب في كلية الهندسة محب للاختراعات والاكتشافات، يرث عن أحد أقاربه مبلغ مليون جنيهاً، فيقوم بتحقيق أمنيته في إجراء الاختراعات ويبحث عن مخترعين جدد لمساعدتهم في اختراعاته، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

يشارك ربيع في مسلسله النجم صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفي، طارق عبد العزيز وغيرهم من النجوم.