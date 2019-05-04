خريطة مواعيد مسلسلات وبرامج قناة الحياة الحمراء خلال شهر رمضان المبارك 2019

إليكم مواعيد المسلسلات على قناة الحياة، ودليل البرامج على القناة، حيث تعد القناة التي تحمل شعار القناة رقم واحد في مصر، أحد اهم القنوات الفضائية المصرية والتي يكون لها متابعة ومشاهدة خاصة خلال شهر رمضان المبارك نظراً لعدد المسلسلات الحصرية على شاشتها، بالإضافة إلي برنامج المقالب هاني في الأدغال الذي تقوم القناة بعرضه على شاشتها لينافس برنامج رامز جلال المعروض على قناة MBC.

مسلسلات قناة الحياة ستكون هذا العام متنوعة، بعدما خسرت القناة الجزء الثالث من مسلسل كلبش للنجم امير كرارة، لصالح قناة أون، بعدما كانت القناة تعرض الجزئيين السابقين على شاشتها وحققوا نجاح منقطع النظير، وفي هذا العام تراهن القناة على مجموعة من النجوم الشباب في مسلسلات يغلب عليها الغموض والكوميديا، بالإضافة إلي عدد من البرامج الكوميدية والدينية التي سوف تعرض على شاشتها.

مسلسلات رمضان على الحياة

مسلسل هوجان بطولة محمد عادل أمام



مسلسل البرنسيسة بيسة بطولة مي عز الدين

مسلسل طلقة حظ بطولة مصطفي خاطر

مسلسل علامة استفهام بطولة محمد رجب

مسلسل لأخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز

برنامج هاني في الأدغال

سنضيف المواعيد يوم غداً الأحد فور الإعلان عنها مباشرة.