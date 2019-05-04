خريطة مسلسلات قناة DMC في رمضان 2019 وموعد اهم الأعمال الدرامية عبر شاشتها

سنعرض لكم مسلسلات قناة DMC في رمضان 2019، والخريطة بالمواعيد لجميع المسلسلات والبرامج على شاشة قناة دي أم سي العامة وقناة dmc دراما، حيث تعد القناة التي افتتحت قبل سنتين من الآن أحد اهم وأكثر القنوات المصرية متابعة في الفترة الأخيرة بسبب حصولها على أنجح وأهم الأعمال الدرامية المصرية خلال السنوات الماضية بشكل حصري على شاشتها وهو ما تؤكده أيضاً هذا العام.

خريطة قناة DMC في رمضان 2019 ستكون بين المسلسلات وبعض البرامج لكن المسلسلات ستكون صاحبة الكلمة العليا، ولثاني عام على التوالي تنجح القناة في التعاقد مع محمد رمضان ومسلسله الجديد زلزال، بعدما حقق مسلسل نسر الصعيد لمحمد رمضان المعروض على نفس القناة نجاح جماهيري ساحق وكبير، وستقوم القناة بعرض العديد من الاعمال الأخري على شاشتها.

مسلسلات قناة DMC في رمضان

مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان

مسلسل أبن أصول بطولة حمادة هلال

مسلسل الواد سيد الشحات بطولة أحمد فهمي

مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري

مسلسل طلقة حظ بطولة مصطفي خاطر

مسلسل علامة استفهام بطولة محمد رجب

ستم الإعلان عن مواعيد المسلسلات خلال يوم 5 مايو المقبل من قبل القناة وسنقوم بتوضيحها عبر تلك المقالة.