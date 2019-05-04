خريطة مسلسلات قناة ON E في رمضان 2019 وموعد مسلسل كلبش 3 الجزء الثالث

سنوفر لكم الآن خريطة قناة أون في رمضان، والمسلسلات المعروضة على قناة ON-E خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعد القناة المصرية أحد أهم القنوات العربية على القمر المصري النايل سات التي تقوم بتقديم محتوي ترفيهي متميز على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك كما تعودنا منها خلال الأعوام السابقة ولعل العام الحالي يبدو ان القناة ستدخل السباق بالعديد من المسلسلات الهامة.

مسلسلات قناة أون في رمضان هذا العام يتصدرها الجزء الثالث من مسلسل كلبس بطولة النجم أمير كرارة وهو المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة خلال العاميين الماضيين بالجزئيين الأول والثاني، ومن المتوقع أن يستمر النجاح الساحق للجزء الثالث من المسلسل، وحاولت القناة أن تقدم مسلسلات متنوعة في الأفكار، التنوع شهد مسلسلات كوميدية وإجتماعية وبوليسية، كما ستقوم القناة بعرض بعض البرامج على شاشتها.

مسلسلات قناة ON E في رمضان

مسلسل علامة استفهام بطولة محمد رجب

مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة

مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة

مسلسل طلقة حظ بطولة مصطفي خاطر

مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري

مسلسل أبو جبل بطولة مصطفي شعبان

المواعيد لم تعلن بعد وسوف يتم الإعلان يوم 5 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يكون مسلسل كلبش في تمام الساعة السابعة لكن لم يتأكد بعد، فتابعوا معنا يوم 5 مايو وسوف نوفر لكم المواعيد الرسمية