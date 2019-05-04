صور مسلسلات رمضان على قناة دي إم سي DMC 2019 متابعة عامة لأخبار مسلسلات رمضان الموسم الجديد

يهتم المشاهدين في شهر رمضان بمتابعة المسلسلات التي تعرض على القنوات التليفزيونية التي يقوم ببطولتها ويشارك فيها نخبة من الممثلين، سننقل لكم في هذه المقالة أيرز المسلسلات التي ستشارك في السباق الرمضاني هذا العام 2019 والقنوات التي ستعرض عليها حتى تتمكنوا من المشاهدة بجودة عالية وبدون أي تشويش أو تشفير.

مسلسلات رمضان على قناة دي إم سي

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مسلسل لمس أكتاف

يحرص النجم ياسر جلال على المشاركة في السباق الرمضاني من مل عام، ويعد مسلسل لمس أكتاف ثالث بطولة مطلقة له بعد مسلسل ظل الرئيس ومسلسل رحيم العام الماضي، وقد حققت هذه المسلسلات نسب مشاهدات قياسية وجذبت عدد كبير من المشاهدين على متابعتها.

يدور مسلسل لمس أكتاف حول بطل مصارعه روماني تلحق به إصابه فتدفعه لترك المصارعه ويدخل السجن ثم يخرج ويتورط في العمل مع عصابات إجرامية ثم يقرر التوبة بعد ذلك إلا إنه لم تتركه رجال المافيا والعصابات فتدور الأحداث حول هذه المطاردات التي تحمل إثارة وتشويق.

يشارك جلال في بطولة المسلسل النجم فتحي عبدالوهاب، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد عز، هبه عبدالغني وغيرهم من النجوم.

مسلسل علامة استفهام

يعود الفنان محمد رجب للدراما التليفزيونية من جديد بعد غياب سنوات عديدة ليقدم لنا مسلسل “علامة استفهام” الذي يشارك معه في البطولة هيثم أحمد زكي، مريهان حسين، ادوارد وغيرهم، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي.