صور مسلسلات رمضان على قناة اون اي ON E 2019 ومتابعة الأعمال الفنية لمسلسلات شهر رمضان الموسم الجديد

يرتبط تجمع الأسرة على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك بمشاهدة المسلسلات الذي تعتبر من أحد الطقوس التي يحرص عليها الاسر العربية في هذا الشهر الكريم، وفي رمضان من كل عام تعرض عدد من المسلسلات الشيقة والتي تحصل على إعجاب مشاهديها، لذا يتسابق نجوم الدراما على تقديم مسلسل في رمضان.

نرصد معكم الأخبار المتنوعة

مسلسلات رمضان على قناة اون اي

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يعرض هذا العام عدد من المسلسلات التي تحمل إما طابع كوميدي أو إثارة أو بوليسي، لذا سنقدم لكم في هذه المقالة أبرز المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان 2019 وأيضاً القنوات الناقلة لها توفيراً لكم عناء البحث.

مسلسل ولد الغلابه

يطل علينا النجم أحمد السقا هذا العام بمسلسله “ولد الغلابه” وذلك بعد تغيبه عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول مدرس في الصعيد يعاني من تراكم الديون عليه فيضطر إلى العمل في وظيفه أخرى وتتوالى أحداث هذا المسلسل في جو من الإثارة والمتعة والتشويق.

يشارك السقا في بطولة هذا المسلسل النجم محمد ممدوح، إنجي المقدم، محي عمر، كريم عفيفي وغيرهم من النجوم، يعرض المسلسل على عدة قنوات وهي: قناة MBC 1,2، وقناة السومرية، وقناة SBC.

مسلسل حكايتي

يعد مسلسل حكايتي أول بطولة مطلقة للنجمة ياسمين صبري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي يحمل إثارة وتشويق، حيث تتعرض ياسمين لصدمة نفسية بعد وفاة والدها أمام عينها وبعد ذلك تنشب خلافات مع أهل والدها فتظطر إلى السفر للصعيد.