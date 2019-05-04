نجوم مسلسلات رمضان على قناة MBC Masr إم بي سي مصر ” متابعة مسلسلات رمضان 2019″ رصد...

ينتظر عدد كبير من المشاهدين محبي الدراما العربية قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات لمشاهدة المسلسلات التي ستشارك في السباق الرمضاني هذا العام 2019، وخاصةً بعد إعلان القنوات عن بروموهات هذه القنوات والتي تضمنت التشويق والإثارة والكوميديا والضحك، لذا سنستعرض معكم عبر هذه المقالة عدد من المسلسلات التي ستعرض في رمضان 2019 والقنوات الناقلة لها.

نتابع معكم الأخبار المتنوعة عن المسلسلات

نجوم مسلسلات رمضان 2019

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مسلسل كلبش 3

يترقب متابعي الجزء الأول والثاني لمسلسل كلبش عرض الجزء الثالث للتعرف على الأحداث الجديدة التي سيشهدها هذا الجزء وما حدث لحياة سليم الأنصاري الذي يقدمه المسلسل “أمير كرارة” بعد تقديم استقالته لوزارة الداخلية ، حيث أحدث هذا المسلسل منذ عرض الجزء الأول ضجة كبيرة وكان من المسلسلات التي لها جماهيرية كبيرة.

مسلسل كلبش 3 بطولة الفنان امير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، هاله فاخر، يسرا اللوزي، هيدي كرم، أميرة العايدي وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل زلزال

يطل النجم محمد رمضان في شهر رمضان من كل عام بمسلسل جديد يحمل طابع الإثارة والتشويق ويجذب ملايين المشاهدين على متابعته، وفي هذا العام يقدم لنا مسلسله “زلزال” والذي يشارك معه في بطولته لأول مرة بعد عودتها من الاعتزال النجمة حلا شيحه وغيرهم من النجوم كالنجم ماجد المصري، نسرين أمين، حنان سليمان وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول شاب فقير يقوم بشراء منزل في إحدى الحارات بالتقسيط، وعند الانتهاء من دفع القسط ينهار المنزل في زلزال 92 وبعد ذلك تنشب مصارعات بينه وبين صاحب المنزل.