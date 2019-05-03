روتانا تعلن تفاصيل تعاقدها مع تامر حسني

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعاقدها مع المطرب تامر حسني، بعد جلسة مفاوضات جمعت بين سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ “روتانا” وتامر حسني في القاهرة، حيث تم توقيع العقد في الجلسة.

وأعلنت شركة روتانا عن تفاصيل العقد المتفق بين الطرفين، والذي بموجبه تنتج الشركة السعودية ألبومين غنائيين لتامر حسني، وتصوير بعض الفيديو كليبات من الألبومين “دون تحديد العدد”، بجانب إنتاج الشركة دويتو عالمي يجمع بين تامر حسني وأحد المطربين العالميين الذين لم يتم تحديدهما بعد.

وأكدت الشركة السعودية خلال بيان لها أن تامر حسني أن هذا التعاقد إضافة كبيرة جدا لمشواره المتنوع ما بين الغناء والتمثيل والتأليف والتلحين، مؤكدا أن هذا التعاون سيثمر أعمالا مميزة.

ومن ناحيته اعتبر سالم الهندي، خلال البيان الذي أصدرته روتانا، أن هذا التعاقد يعكس الواقع الحالي في أن الكبار دائما ما يلتقون ويتحدون معاً لأجل الكثير من الإبداع والعطاء والنجاح، حسب ما وصفه البيان.