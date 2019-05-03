صورة جديدة لمحمد رمضان وهو يحمل قفص فاكهة في “زلزال”

صور الفنان محمد رمضان بعض المشاهد الخاصة بمسلسل “زلزال”، في أحدى أسواق الفاكهة في مدينة 6 أكتوبر، ونشر له صورة جديدة من المسلسل عبر موقع “تويتر” قبل عرض أولى حلقات المسلسل يوم الاثنين القادم أول أيام رمضان.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلاً: “زلزال بقولكم جمعة مباركة ورمضان كريم وثقة في الله نجاح، مسلسل “زلزال 2019”.

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مسلسل “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادى مهنا، حسام داغر، يوسف عثمان، مصطفى منصور، وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل أشتري منزلاً بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد دفع القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يماطل حتى يحدث زلزال “1992” الذي يتوفي الشاري بسببه وينهار المنزل بسبب الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربي كرامة” والذي يطلق عليه اسم “زلزال”، ويواجه الحياة وحيدا وتقابله الكثير من المتاعب خلال الأحداث.