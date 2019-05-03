بعد 3سنوات سيعرض مسلسل “شقة فيصل”

وضحت شبكة قناة “mbc مصر” عن نشر مسلسل شقة فيصل حصريًا، عبر شاشتها خلال شهر رمضان 2019

مسلسل شقة فيصل في رمضان على إم بي سي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج أمير شوقي، بطولة كريم محمود عبد العزيز، ايتن عامر ،أحمد فتحي، نسرين أمين، مي القاضي

كان من المفترض أن يُعرض المسلسل في رمضان 2016، إلا أنه لم يُنشر على الرغم من انتهاء تصويره، وطوال هذه السنوات، تساءل الكثيرون عما إذا كان المسلسل ستعرضه القناة في الأساس أم لا، وزادت هذه التساؤلات بعد أن نشر محمد صلاح العزب، مؤلف المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة في شهر مارس 2017، لبوستر المسلسل، وكتب: “قريبا على إم بي سي مصر”.