حمادة هلال يسجل الأغنية الجديدة لمسلسل رمضان الجديد

يبدأ الفنان حمادة هلال، حاليا تسجيل أغنية “الناس الحلوة” ضمن أحداث مسلسله الجديد “ابن أصول” المقرر طرحه خلال موسم رمضان الدرامي القادم، وصرح حمادة هلال عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام: إن شاء الله أغنية الناس الحلوة من مسلسل ابن أصول، إنتاج شركة ‏سنيرجى‏ ‏تامر مرسى رمضان 2019 على ‏قناة dmc، موضحا أن الأغنية من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، مهندس صوت محمد جودة، إخراج محمد بكير، توزيع أحمد عادل .

يذكر أن حمادة هلال، مشغول حاليا بتصوير مسلسل “ابن أصول” من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، يشاركه البطولة ايتن عامر، سوزان نجم الدين، هبة حسن، رانيا منصور، محمد نجاتي، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، وفاء سالم ، عماد رشاد، كريم أبو زيد، إسلام إبراهيم ، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مع وجود بعض مشاهد الكوميديا، ونحن في انتظار مهرجان الدراما في رمضان 2019.