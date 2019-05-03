عمرو سعد يسجّل شارة مسلسل “بركة”

الممثل المصري ​عمرو سعد​ ينشر مقطع فيديو يظهر تسجيله شارة مسلسله الجديد “بركة” من داخل الاستوديو، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي والذي سيعرض في رمضان 2019، مسلسل “بركة” من بطولة عمرو سعد، هالة صدقي، أحمد حلاوة، هنادي مهنا، محمد لطفي، كمال أبو ريه، رياض الخولي، إسلام جمال، عبد الرحمن أبو زهرة، رامي غيط، محمد أبو داوود، أحمد جمال سعيد، فتوح أحمد، و إخراج محمود كريم وطارق رفعت ، ومن تأليف محمد الشواف.

الأحداث تدور حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويسكنا في القاهرة ومع مرور الوقت يبدأ في الحصول المال ومن هنا يدخل في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يساعده احد في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.