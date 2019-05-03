مصطفى شعبان يروج لمسلسله الجديد “أبو جيل”: قريباً جدا هتبدأ الحكاية

قام الفنان مصطفى شعبان، بالترويج لمسلسله الجديد “أبو جبل” الذي ينافس به بقوة في الموسم الرمضاني القادم، وشارك جمهوره بصورة من كواليس تصوير المسلسل، وكتب عليها قائلاً: “قريباً جدا هتبدأ الحكاية، تابعوا أبو جبل على (on e) رمضان كريم”.

ويجسد مصطفى شعبان في أحداث المسلسل شخصية تاجر كبير، يتعرض للكثير من الأزمات المتتالية وهو وأسرته، ويخسر أمواله وأولاده، وتدور الأحداث في إطار درامي مشوق، وتظهر فيه صراعات كثيرة لكشف لغز الأزمات التي تتعرض لها الأسرة، سواء في التجارة أو مع الأقارب.

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مسلسل “أبو جبل” تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشاد بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، ومن إنتاج شركة سينرجي.