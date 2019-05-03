قصة مسلسل زي الشمس بطوله دينا الشربيني

الفنانة دينا الشربيني تقوم بدور البطولة الثانية لها حيث أن البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما العام الماضي بمسلسل مليكه عام 2018م،هو عمل شيق وجريمة، مع بداية ظهور أخبار عن العمل قال البعض إنه سيحمل اسم (الأختين)، إلا إنه ومع الإعلان الرسمي أعلن بأنه سيحمل اسم (يوم وليلة)، إلا إنه بعد ذلك تغيير ليصبح (زي الشمس)، وإخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف مريم نعوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار مشوق و مثير حيث يحدث لشقيقة المحامية (دينا الشربيني) التعرض إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتقوم شقيقتها في البحث عن من قاتلها، أصابع الاتهام تُشير لتورط العديد من المقربين لها بطوله : دينا الشربيني – احمد داود – ريهام عبد الغفور – احمد مالك – سوسن بدر – احمد السعدني.