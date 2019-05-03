خريطة مواعيد مسلسلات وبرامج قناة mbc مصر في رمضان 2019 وموعد برنامج رامز في الشلال

تعتير قنوات mbc أحد اشهر القنوات التي تعرض محتوي ترفيهي خلال شهر رمضان المبارك، وسنوفر لكم الآن المسلسلات والبرامج المعروضة على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان المبارك، والخريطة الخاصة بقناة ام بي سي والبرامج المعروضة عليها بشكل كامل، حيث تعد القناة احدي أهم القنوات التي تبث من داخل مصر وتقوم بعرض العديد من الأعمال الدرامية المختلفة والمميزة والبرامج المنوعة.

خريطة مواعيد مسلسلات وبرامج قناة أم بي سي مصر، ستكون مثل السنوات الماضية معتمده على المسلسلات المصرية لبعض نجوم الصف الأول ونجوم كوميديا مسرح مصر، بالإضافة إلي برنامج الكاميرا الخفية الذي يقدمه رامز جلال والذي سوف يحمل أسم رامز في الشلال هذا العام، ولم تعلن القناة عن كافة البرامج التي سوف تعرضها على شاشتها، حيث هناك أحتمال بعرض جزء جديد من برنامج الصدمة، وسوف تعرض المسلسلات والبرامج عبر قناتي، mbc مصر 1، و mbc مصر 2.

مسلسلات رمضان على mbc مصر

مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان

مسلسل ولد الغلابة بطولة احمد السقا

مسلسل فكرة بمليون جنية بطولة علي ربيع

مسلسل قابيل بطولة محمد ممدوح

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني

مسلسل شقة فيصل بطولة كريم محمود عبد العزيز

لم يتم الإعلان حتي الآن عن المواعيد وسوف تعلن يوم 5 مايو المقبل مع شريف عامر، لكن التوقعات تشير إلي أن برنامج رامز في الشلال سيكون موعده في تمام السابعة مساءا والإعادة الساعة 2 بعد منتصف الليل.