عروض “الملك لير “برمضان يحيي الفخراني

عروض مسرحية “الملك لير”، إنتاج كايرو شو، وبطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، على مسرح الماركي بكايروفيستفال بالتجمع الخامس، حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك في آخر عروضها قبل بدء شهر رمضان المبارك، تستكتمل العروض كل يوم جمعة في الشهر الفضيل، بدءًا من الجمعة الثانية فيه، ومن المقرر أن تكون بأسعار خاصة للشباب والعائلات في رمضان فقط .

يذكر أن مسرحية “الملك لير” ترجمة الدكتورة فاطمة موسى، إخراج تامر كرم،، ويشارك “الفخراني” في بطولتها عدد من كبار الفنانين لم يجتمعوا معا من قبل على خشبة المسرح في أي عمل ، وفي مقدمتهم فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي.

وكذلك ريهام عبد الغفور، وهبة مجدي، وحمادة شوشه ،ومحمد فهيم، ونضال الشافعي، وناصر سيف، وأيمن الشيوي، وأحمد عزمي،و أحمد فؤاد سليم، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، والأزياء من تصميم دكتورة نيفين رأفت ، والديكور للمهندس الفنان كريم مهدي.