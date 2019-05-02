برمو كازابلانكا يحقق 4ملايين مشاهدة في 24 ساعة

عرض برمو فيلم “كازابلانكا” للنجم أمير كرارة من تحقيق 4مليون من المشاهدات على موقع اليوتيوب، وذلك بعد طرحه بـ 24 ساعة، حيث لفت البرومو الأنظار بسبب مشاهد ألأكشن والمطاردات التي عرضت فيه .



وفى هذا السياق يستمر حاليا مخرج العمل بيتر ميمي بعمل مكساج و مونتاج الفيلم، و إضافة الموسيقى التصويرية، ليصبح الفيلم تم اكتماله لعرضه في عيد الفطر المقبل .

فيلم “كازابلانكا” بطولة أمير كرارة، وغادة عادل ، وعمرو عبد الجليل، أياد نصار ، لبلبة ، محمود البزاوي ، أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال ، و إنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور .

وفى إطار آخر، يواصل النجم أمير كرارة تصوير مسلسله “كلبش3” ، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل ، حيث يزال التصوير مستمرا حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، مخرج العمل بيتر ميمي انهي ما يقرب من 60% من مشاهد المسلسل حتى الآن.