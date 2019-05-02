“اليوم”الحلقة 146قيامة أرطغرل مترجمة على قناة تي ار تي وموقع النور الإلكتروني

نتشارك معاً زائري موقعنا عرب فور نيوز لمتابعة عروض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل والتوغل بالأحداث التاريخية من أبواب الدرامي التركية التي أصبحت تنال أعجاب الوطن العربي بالأعوام الماضية، فمنذ عرض مسلسل حريم السلطان التاريخي التركي من عدة أعوام واحتل مراتب وجوائز على مدار عروض أجزائه الاربعة على عدة قنوات، كان بمثابة الضوء للتعرف على إبداع وثقافة الفن بتركيا، ثم توالت الأعمال الدرامية والرومانسية حتي حان مجيء العمل الضخم الذي أزاح عن طريقه العديد من الأعوام لينال بوقت قصير جوائز عدة وهو بالتأكيد مسلسل قيامة أرطغرل منذ الموسم ا لأول وحتي الجزء الخامس الحالي الذي يعرض الآن على قناة تي أر تي الأولي واليرموك الفضائية التي نالت حق بث هذا الموسم، فضلاً عن موقع النور تي في الإلكتروني الذي كان أول من يحق له عرض قيامة ارطغرل منذ الجزء الأول حتي هذا الجزء الخامس والأخير .

موقع النور 146 ارطغرل مترجم

تم بدأ عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس منذ أسابيع قليلة حتي توقف عند الحلقة 132 ارطغرل التي عرضت الليلة على قناة تي أر تي التركية، وكما هو معتاد يتم عرض ارطغرل الحلقة 146 باليوم التالي على قناة وطن الفضائية مترجم للغة العربية وهناك قنوات أخري تعرض قيامة أرطغرل مدبلج وكما تم نزولها باللغة التركية على قنوات أخري.

والآن نرفع الستار عن توقعات أحداث الحلقة 131أرطغرل ونستعرض معكم حوار مختصر للحلقة نتمنى أن تنال أعجابكم.

يخضع أورانوس لعرض وشروط أرطغرل المقدمة إليه.

خروج ارطغرل حياً من قلعة أورانوس بعدما أكتشف هروب إليبليغي على يد أرطغرل وأخيها.

يعرض بيولات مجددا على ارطغرل الزواج من أخته سيرما.

ارتوك يستعيد نظره من جديد.

وإليكم تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الاخير.

التردد/ 11678 معامل التصحيح/3/4 عمودي معدل الترميز /27500

عقب ماشهدنا الحلقة 146 أرطغرل على قناة تي أر تي الأولي امس على أن تتم الإعادة على قناة وطن اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً مترجمة للعربية، على أن يحين موعد الحلقة 147 أرطغرل بالأسبوع القادم يوم الأربعاء.

تردد قناة دعوة الفضائية لمشاهدة ارطغرل دعوة