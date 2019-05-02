شاهد.. عمرو سعد يشارك جمهوره على السوشيال ميديا بـ “سيبها على الله”

نشر الفنان عمرو سعد مؤخرًا مقطع فيديو وهو يغني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق على الفيديو كاتبًا “سيبها على الله”.

حيث تفاعل الجمهور ومتابعي عمرو سعد على السوشيال ميديا مع الفيديو، مبديين اعجابهم به، ومتمنيين له دوام النجاح والتوفيق، حيث يحتوي الفيديو على كلمات مؤثرة وجميلة.

والجدير بالذكر أن عمرو سعد يشارك في رمضان المقبل 2019، من خلال مسلسل “بركة”، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم، منهم هالة صدقي، محمد لطفي، رياض الخولي، إسلام جمال، هنادي مهنا، عبد الرحمن أبو زهرة، كمال أبو راية، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، صبري عبد المنعم، فتوح أحمد، وغيرهم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج طارق رفعت.